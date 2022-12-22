Німеччина

Один великий гравець трансферного ринку вибув із перегонів за гравцем.

20-річний центральний захисник німецького РБ Лейпциг та збірної Хорватії Йошко Гвардіол стрімко прогресує за всіма футбольними компонентами, і в той самий час устигає ще й здобути зі своєю національною командою "бронзові" нагороди чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Саме після мундіалю й розпочалось чергове стрімке зростання попиту на юнака, який тільки на початку минулого сезону перейшов до "червоних биків" зі складу загребського Динамо за 18,8 млн євро.

Англійський Манчестер Сіті, мадридський Реал, лондонський Челсі та каталонська Барселона — ці величні клуби вже вишукувались у чергу за хорватським виконавцем, за якого вже просять 100 млн євро.

До них могла б долучитись і мюнхенська Баварія, проте спортивний директор "Рекордмайстера" Хасан Саліхаміджич спростував будь-які чутки не тільки стосовно гравця Лейпцига, а й будь-якого іншого центрального захисника.

"Підписання ще одного центрального захисника взимку не планується. Баварія добре оснащена в цій зоні. Де Лігт, Лукас Ернандес, Дайо Упамекано — три найкращі гравці ліги.

Окрім того, ми розраховуємо на Йосипа Станішича в цій ролі", — заявив функціонер.

Гвардіол у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.