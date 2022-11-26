ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Травма дуже вплинула на гравця з психологічної точки зору.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022, в якому Франція здобула перемогу над Австралією, на 13-й хвилині зустрічі травмувався захисник "триколірних" Лукас Ернандес і не зміг продовжити гру.

У 26-річного француза діагностували розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна, тому йому знадобилося хірургічне втручання, яке він вже успішно переніс.

За інформацією L'Equipe, футболіст серйозно роздумував над завершенням кар'єри, але після операції змінив рішення.

Варто зазначити, що відновлення від подібних травм займає близько шести місяців і більше.