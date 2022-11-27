ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи E, у якому зіграють Японія та Коста-Ріка.

Збрні Японії та Коста-Рики відкриватимуть черговий день чемпіонату світу-2022 матчем на полі стадіону Ахмед бін Алі у місті Ер-Раян у рамках групи E.

Хадзіме Моріясу, після перемоги над Німеччиною (2:1), вирішив використати з перших хвилин Ямане на правому фланзі захисту, тоді як Моріта перейде до опорної зони, а Доан розташується на правому фланзі атаки. Уеда гратиме на вістрі.

Луїс Фернандо Суарес, на тлі розгрому від Іспанії (0:7), залучив до стартового складу Востона до правого флангу захисту, тоді як Жерсон Торрес гратиме ліворуч у півзахисті.

Японія: Гонда — Ямане, Ітакура, Йосіда, Нагатомо — Ендо, Моріта — Доан, Камада, Сома — Уеда.

Запасні: Кавасіма, Шмідт, Танігучі, Сібасакі, Мітома, Мінаміно, Кубо, Д. Іто, Томіясу, Танака, Асано, Сакаї, Матіно, Маеда, Х. Іто.



Коста-Ріка: Навас — Востон, Дуарте, Кальво, Овьєдо — Фуллер, Борхес, Техеда, Торрес — Кемпбелл, Контрерас.

Запасні: Альварадо, Секвейра, Чакон, Варгас, Беннетт, Руїс, Венегас, Салас, Мартінес, Агілера, Лопес, Матарріта, Вілсон, Ернандес, Замора.



Гра Японія — Коста-Ріка почнеться о 12:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.