Йошко Гвардіол відмінними виступами протягом останнього часу привернув увагу багатьох європейських топклубів.

Втім, РБ Лейпциг не поспішає продавати хорватського захисника, навіть за дуже велику суму.

"Завдяки продовженню контракту з Йошко ми контролюємо ситуацію — клуб виконав видатну роботу. Футбол зійшов з розуму, але ми не зацікавлені в тому, щоб продати Йошко Гвардіола влітку", — наводить слова директора клубу Еберля Фабріціо Романо.

Гвардіол у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий заплатити за Гвардіола величезну суму — 120 мільйонів євро.