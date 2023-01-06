Німеччина

Німецький клуб хоче зберегти захисника.

Йошко Гвардіол відмінними виступами протягом останнього часу привернув увагу багатьох європейських топклубів.

Втім, РБ Лейпциг не поспішає продавати хорватського захисника, навіть за дуже велику суму.

"Завдяки продовженню контракту з Йошко ми контролюємо ситуацію — клуб виконав видатну роботу. Футбол зійшов з розуму, але ми не зацікавлені в тому, щоб продати Йошко Гвардіола влітку", — наводить слова директора клубу Еберля Фабріціо Романо.

Гвардіол у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий заплатити за Гвардіола величезну суму — 120 мільйонів євро.