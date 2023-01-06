Німецький клуб хоче зберегти захисника.
Йошко Гвардіол, getty images
06 січня 2023, 17:35
Йошко Гвардіол відмінними виступами протягом останнього часу привернув увагу багатьох європейських топклубів.
Втім, РБ Лейпциг не поспішає продавати хорватського захисника, навіть за дуже велику суму.
"Завдяки продовженню контракту з Йошко ми контролюємо ситуацію — клуб виконав видатну роботу. Футбол зійшов з розуму, але ми не зацікавлені в тому, щоб продати Йошко Гвардіола влітку", — наводить слова директора клубу Еберля Фабріціо Романо.
Гвардіол у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий заплатити за Гвардіола величезну суму — 120 мільйонів євро.