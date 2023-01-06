Німеччина

Клуб планує підписати нового кіпера.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував можливий перехід воротаря збірної Швейцарії та Боруссії М Яна Зоммера в клуб.

"Я не люблю говорити про футболістів, якщо вони ще не перейшли у Баварію. Проте щодо Яна Зоммера, то не буду приховувати, що його кандидатура обговорюється.

Зараз селекційний відділ Баварії розглядає різні варіанти на позицію воротаря. Можу сказати, що ми ухвалимо рішення у найближчому майбутньому", — сказав фахівець.

Чутки пов'язували Кевіна Траппа з мюнхенським грандом, проте стало відомо, що воротар франкфурського Айнтрахта не перейде в цей клуб.