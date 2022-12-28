Англія

Шведський вінгер може змінити клуб в АПЛ.

Вінгер Манчестер Юнайтед Ентоні Еланга може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, послугами 20-річного шведа зацікавлений Евертон, який готовий орендувати футболіста.

Раніше "іриски" були змушені відмовитися від своїх раніше намічених цілей через високу конкуренцію від інших клубів.

Серед цілей "ірисок" був і українець Михайло Мудрик — Евертон робив пропозицію "гірникам" минулого літа, але безуспішно.

Також "іриски" відмовилися від форварда Аякса Мохамеда Кудуса через підвищений інтерес після ЧС-2022 та нападаючого Челсі Армандо Брої, який отримав тяжку травму.

Також Евертон програв у боротьбі за форварда Атлетіко Матеуса Кунью, який перебрався до Вулвергемптона.

У нинішньому сезоні Еланга провів 15 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.