Шведський вінгер може змінити клуб в АПЛ.
Ентоні Еланга, Getty Images
28 грудня 2022, 22:59
Вінгер Манчестер Юнайтед Ентоні Еланга може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, послугами 20-річного шведа зацікавлений Евертон, який готовий орендувати футболіста.
Раніше "іриски" були змушені відмовитися від своїх раніше намічених цілей через високу конкуренцію від інших клубів.
Серед цілей "ірисок" був і українець Михайло Мудрик — Евертон робив пропозицію "гірникам" минулого літа, але безуспішно.
Також "іриски" відмовилися від форварда Аякса Мохамеда Кудуса через підвищений інтерес після ЧС-2022 та нападаючого Челсі Армандо Брої, який отримав тяжку травму.
Також Евертон програв у боротьбі за форварда Атлетіко Матеуса Кунью, який перебрався до Вулвергемптона.
У нинішньому сезоні Еланга провів 15 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.