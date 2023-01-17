Футболіст розповів французький пресі про українця.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, TWITTER.COM/OM_OFFICIEL
17 січня 2023, 21:24
Колишній нападник та одноклубник Руслана Маліновського по Генку Дьємерсі Ндонгала розповів про українця.
"Ви всі скоро краще дізнаєтесь про нього. Він дуже сильна людина з чудовим характером, зокрема поза футбольним полем. Я думаю, що ви дізнаєтесь його з усіх точок зору. Якщо йому потрібно йти на бій, він йде на бій. Але він дуже хороший хлопець, дуже чесний, він викладається на полі і не обманює.
Він той, хто не вагається в перерві кричати, говорити, що не так, коли це необхідно. Це людина з сильним характером, яка не соромиться говорити. Навіть якщо йому доведеться з кимось сваритися, він зробить це на благо команди.
Він не вагаючись буде спілкуватися з гравцем, але це завжди в інтересах команди. Це не призведе до конфлікту, це з добрих намірів", — розповів Ндонгала в інтерв'ю RMC Sport.
Раніше перехід Маліновського з Аталанти до Марселя прокоментував президент провансальців Пабло Лонгорія.