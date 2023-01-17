Німеччина

Футболіст розповів французький пресі про українця.

Колишній нападник та одноклубник Руслана Маліновського по Генку Дьємерсі Ндонгала розповів про українця.

"Ви всі скоро краще дізнаєтесь про нього. Він дуже сильна людина з чудовим характером, зокрема поза футбольним полем. Я думаю, що ви дізнаєтесь його з усіх точок зору. Якщо йому потрібно йти на бій, він йде на бій. Але він дуже хороший хлопець, дуже чесний, він викладається на полі і не обманює.

Він той, хто не вагається в перерві кричати, говорити, що не так, коли це необхідно. Це людина з сильним характером, яка не соромиться говорити. Навіть якщо йому доведеться з кимось сваритися, він зробить це на благо команди.

Він не вагаючись буде спілкуватися з гравцем, але це завжди в інтересах команди. Це не призведе до конфлікту, це з добрих намірів", — розповів Ндонгала в інтерв'ю RMC Sport.

Раніше перехід Маліновського з Аталанти до Марселя прокоментував президент провансальців Пабло Лонгорія.