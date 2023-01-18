Німеччина

32-річний німець виступатиме за команду з Берліна.

Герта на своєму офіційному сайті оголосила про покупку форварда Аугсбурга Флоріана Нідерлехнера.

32-річний німець виступатиме за берлінську команду під сьомим номером. Його контракт діє до кінця червня 2025 року.

Спочатку берлінці домовились про те, що форвард перейде до клубу влітку на правах вільного агента, але згодом в клубі вирішили оформити повноцінний трансфер вже зараз.

Нідерлехнер виступав за Аугсбург із липня 2019 року. У сезоні-2022-2023 він забив п'ять голів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина трансферна. Зимові переходи