Наразі Омлін грає у складі Монпельє.
Акробатичний стрибок Йонаса Омліна, Getty Images
19 січня 2023, 10:29
Нещодавно з'явилася інформація, що Баварія повністю узгодила трансфер голкіпера Боруссії Менхенгладбах Яна Зоммера. Втім, "жеребці" оперативно підшукали 34-річному футболісту заміну.
Як повідомляє у своєму Твіттері авторитетний футбольний журналіст Фабріціо Романо, клуб із Гладбаха має намір підписати іншого швейцарця — Йонаса Омліна з французького Монпельє. Угода з 29-річним гравцем укладена на 4 роки з опцією продовження ще на один.
Інсайдер додає, що питання вже по суті є вирішеним, хоча про суму трансферу поки не повідомляє.
Нагадаємо, що форвард гладбахців Маркус Тюрам може перебратися до Челсі.