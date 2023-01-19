Німеччина

Наразі Омлін грає у складі Монпельє.

Нещодавно з'явилася інформація, що Баварія повністю узгодила трансфер голкіпера Боруссії Менхенгладбах Яна Зоммера. Втім, "жеребці" оперативно підшукали 34-річному футболісту заміну.

Як повідомляє у своєму Твіттері авторитетний футбольний журналіст Фабріціо Романо, клуб із Гладбаха має намір підписати іншого швейцарця — Йонаса Омліна з французького Монпельє. Угода з 29-річним гравцем укладена на 4 роки з опцією продовження ще на один.

Інсайдер додає, що питання вже по суті є вирішеним, хоча про суму трансферу поки не повідомляє.

Нагадаємо, що форвард гладбахців Маркус Тюрам може перебратися до Челсі.