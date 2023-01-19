Україна

В харківській команді народився успішний тандем тренерів.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк розповів, як йому працюється разом з Едмаром.

"Ми з ним однодумці. У нас однакове бачення футболу, який ми хочемо втілити в команді. Проти Едмара було дуже цікаво і приємно грати, тренувати з ним разом не менш приємно", — цитує Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Після 14 ігор Металіст 1925 набрав 18 очок та займає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ.