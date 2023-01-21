Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 20 січня 2023 року, 21:30.

Напередодні матчем у Лейпцигу поміж місцевим РБ Лейпциг та мюнхенською Баварією було розпочато події в рамках шістнадцятого туру німецької Бундесліги, який став першим для країни у 2023 році.

Чинні чемпіони та поточні лідери турнірної таблиці потужно провели перший тайм, забивши гол незадовго до перерви, тоді як суперники не могли віднайти своєї гри в атаці.

Однак після відпочинку команди помінялись ролями, і вже Баварія цього разу не могла дістатись воріт Бласвіха доволі тривалий час, тоді як РБ Лейпциг забив відносно швидкий м’яч та вирівняв гру.

У підсумку, перша та третя команди чемпіонату втратили важливі бали на втіху своїм переслідувачам.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу РБ Лейпциг — Баварія в німецькій Бундеслізі:

РБ Лейпциг — Баварія 1:1

Голи: Гальстенберг, 52 — Шупо-Мотінг, 37

РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Клостерман, 83), Орбан, Гвардіол, Гальстенберг (Раум, 90+1) — Лаймер, Шлагер — Собослаї, Ольмо (Айдара, 83), Форсберг (Вернер, 67) — Сілва.

Баварія: Зоммер — Павар, де Лігт, Упамекано, Девіс — Кімміх, Горецка — Гнабрі (Мюллер, 83), Мусіала (Коман, 68), Сане — Шупо-Мотінг (Тель, 85).

Попередження: Шлагер, Лаймер — Мусіала, Горецка, Упамекано.