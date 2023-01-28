Німеччина

Уніон Берлін оцінює можливість підписання іспанського хавбека.

Атакуючий півзахисник Іско, який перебуває у статусі вільного агента після розірвання контракту із Севільєю наприкінці грудня минулого року, може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі.

Як повідомляє журналіст Sky Germany Флоріан Плеттенберг, у підписанні 30-річного іспанця зацікавлений берлінський Уніон, який вже встиг зв'язатися з гравцем та за підсумками 17 турів наразі займає третій рядок у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

За інформацією джерела, президент клубу Дірк Цинглер не заперечує можливості підписання Іско на правах вільного агента цієї зими.

Також стверджується, що на одному з етап тренування гравці Уніоні почали кричати наступне: "Іско, Іско!"

Цього сезону Іско провів на клубному рівні 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав три результативні передачі.