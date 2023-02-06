Німеччина

Сенегалець близький до повернення на поле.

Вінгер Баварії Садіо Мане вже тренується з командою, про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, Мане отримав травму у матчі німецької Бундесліги проти Вердера, який пройшов 8 листопада. Пошкодження не дозволило йому зіграти на чемпіонаті світу.

Раніше Юліан Нагельсман розповів про відновлення сенегальського півзахисника та запевнив, що він вже гратиме до кінця лютого, проте пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який пройде 14 лютого.

Додамо, Мане отримав травму у матчі німецької Бундесліги проти Вердера, який пройшов 8 листопада.