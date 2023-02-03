Німеччина

Сенегалець близький до повернення на поле.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман розповів про відновлення сенегальського півзахисника Садіо Мане після травми, яка не дозволила йому зіграти на чемпіонаті світу.

"Я очікую, що він повернеться в середині або ближче до кінця лютого. Ймовірно, у першій грі із ПСЖ він не зіграє. Ми намагатимемося повернути його в команду до 21 лютого. Ми задоволені тим, як поки що все складається", – цитує Нагельсмана Bayern & Germany.

Нагадаємо, Мане отримав травму у матчі німецької Бундесліги проти Вердера, який пройшов 8 листопада.