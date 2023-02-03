Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман розповів про відновлення сенегальського півзахисника Садіо Мане після травми, яка не дозволила йому зіграти на чемпіонаті світу.

"Я очікую, що він повернеться в середині або ближче до кінця лютого. Ймовірно, у першій грі із ПСЖ він не зіграє. Ми намагатимемося повернути його в команду до 21 лютого. Ми задоволені тим, як поки що все складається", – цитує Нагельсмана Bayern & Germany.

Нагадаємо, Мане отримав травму у матчі німецької Бундесліги проти Вердера, який пройшов 8 листопада.