Сенегалець близький до повернення на поле.
САДІО МАНЕ, GETTY IMAGES
03 лютого 2023, 16:56
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман розповів про відновлення сенегальського півзахисника Садіо Мане після травми, яка не дозволила йому зіграти на чемпіонаті світу.
"Я очікую, що він повернеться в середині або ближче до кінця лютого. Ймовірно, у першій грі із ПСЖ він не зіграє. Ми намагатимемося повернути його в команду до 21 лютого. Ми задоволені тим, як поки що все складається", – цитує Нагельсмана Bayern & Germany.
Нагадаємо, Мане отримав травму у матчі німецької Бундесліги проти Вердера, який пройшов 8 листопада.