Німеччина

Англієць має шанс переїхати до Мюнхена.

Після відходу Роберта Левандовські з Баварії в нападі мюнхенського клубу існують деякі проблеми. Наразі позицію поляка закриває Шупо-Мотінг, але його результативність суттєво відрізняється від показників Левандовські.

Баварці давно шукають нападника таранного типу, який повноцінно замінить Роберта. ЗМІ називають дві кандидатури: Гаррі Кейн з Тоттенгема і форвард Айнтрахта Рандаль Коло Муані. За інформацією

Bayern & Germany, керівники мюнхенців зосередились на запрошенні Кейна.

Повідомляється, що Муані трохи не підходить Баварії по стилю гри, адже француз потребує вільного простору, якого може не бути проти команд з глухою обороною. Натомість Кейн — майже ідеальний форвард з потрібними навичками для даного стилю гри. Крім того, влітку наступного року його контракт зі "шпорами" добігає кінця. Тому мюнхенці уважно спостерігають за ситуацією, щоб якомога дешевше підписати гравця, або вже наступного року отримати його безплатно.

Нагадаємо, також Гаррі Кейна хоче підписати Манчестер Юнайтед.