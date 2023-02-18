Німеччина

Француз задоволений своїм становищем.

В минуле зимове трансферне вікно захисник Баварії Бенжамен Павар міг змінити клубну прописку, проте клуб його не відпустив.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, французький захисник після переведення на позицію центрального захисника став задоволеним своїм становищем.

Стверджується, що футболіст щасливий, а керівництво клубу задоволено таким виходом з ситуації.

У поточному сезоні Бенжамен зіграв у 25 матчах, забивши чотири голи та віддавши один гольовий пас.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Павар хоче виступати за Барселону.