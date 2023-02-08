Німеччина

Функціонер Баварії прокоментував ситуацію довкола футболіста.

Цьогорічне зимове трансферне вікно, яке нещодавно добігло до завершення в переважній більшості країн Європи, відзначилось бажанням французького захисника мюнхенської Баварії Бенжамена Павара змінити місце роботи.

До сфери інтересів 26-річного виконавця тоді потрапили такі потужні клуби як мадридський Реал чи каталонська Барселона, проте зрештою футболіст залишився в своєму поточному клубі.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич на цьому тлі в своєму останньому інтерв’ю розповів про деякі подробиці відносно гравця "Рекордмайстера" в останній день трансферного вікна.

"У останній день трансферного вікна ми отримали пропозицію щодо Павара, але не хочемо та й не можемо обходитись без нього.

Це був дуже привабливий варіант у фінансовому плані, проте спортивний аспект для нашого клубу завжди стоятиме на першому місці", — заявив функціонер.

Італійський журналіст Фабріціо Романо додає до цих слів, що "загадана пропозиція надійшла не з Барселони, яка хоче отримати Павара влітку".

У поточному сезоні Бенжамен зіграв у 25 матчах, забивши чотири голи та віддавши один гольовий пас.