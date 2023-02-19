Німеччина

Дортмундці здолали берлінську Герту.

У неділю, 19 лютого, дортмундська Боруссія здобула восьму перемогу поспіль в усіх турнірах і шосту поспіль у рамках чемпіонату. Родзинкою феєричної перемоги над Гертою став шедевральний гол Марко Ройса зі штрафного удару.

Цей матч дозволив команді Едіна Терзича набрати 43 пункти і зрівнятися за очками з Баварією та Уніоном, які у цьому турі втратили очки. Мюнхенцям дортмундці за додатковими показниками поступаються, берлінців — випереджають.

Інші берлінці, а саме Герта, у свою чергу знову опустилися до зони вильоту.

Відзначимо, що Боруссія Д вийшла на недільний поєдинок у спеціальному комплекті форми.

Боруссія Дортмунд — Герта — 3:1

Голи: Адеємі, 27, Мален, 31, Ройс, 76, Брандт, 90 — Тусар, 46

БД: Кобель — Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Р'єрсон — Брандт, Езкан (Беллінгем, 65), Джан, Ройс (Зюле, 87), Адеємі (Байно-Гіттенс, 36) — Мален (Аллен, 66)

Герта: Крістенсен — Уремович (Рогель, 68), Кемпф, Дардаї — Ріхтер, Тусар, Джигерджі (Кевін-Прінс Боатен, 79), Сердар (Бетіус, 68), Платтенгардт — Нганкам (Шерхант, 68), Нідерлехнер (Лукебакіо, 68)

Попередження: Р'єрсон — Джигерджі.