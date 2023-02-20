Німецька команда набрала відмінну форму.
Боруссія Д, getty images
20 лютого 2023, 19:59
Боруссія Дортмунд дуже вдало проводить початок другої половини сезону, що вилилось в доволі цікавий статистичний показник.
Як повідомляє портал Opta, "джмелі" — єдина команда з 10 найкращих ліг Європи, що виграла кожен зі своїх змагальних матчів у 2023 році.
Загалом підопічні Терзича відіграли вісім поєдинків. Наступну гру вони проведуть проти Гоффенгайма в Бундеслізі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссії Дортмунд втратила одного зі своїх важливих гравців — Каріма Адеємі.