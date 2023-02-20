Німеччина

Німецька команда набрала відмінну форму.

Боруссія Дортмунд дуже вдало проводить початок другої половини сезону, що вилилось в доволі цікавий статистичний показник.

Як повідомляє портал Opta, "джмелі" — єдина команда з 10 найкращих ліг Європи, що виграла кожен зі своїх змагальних матчів у 2023 році.

Загалом підопічні Терзича відіграли вісім поєдинків. Наступну гру вони проведуть проти Гоффенгайма в Бундеслізі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссії Дортмунд втратила одного зі своїх важливих гравців — Каріма Адеємі.