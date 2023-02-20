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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 19 лютого:

Бразильський нападник Парі Сен-Жермен Неймар отримав важку травму в грі проти Лілля

Нападник лондонського Челсі Михайло Мудрик провів зустріч із українськими біженцями на Стемфорд Бридж.

Іспанський голкіпер Давід де Хеа встановив рекорд англійського Манчестер Юнайтед за кількістю "сухих" матчів.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.