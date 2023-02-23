Португалець хоче змінити клуб.
Рафаель Геррейру, getty images
23 лютого 2023, 19:59
Захисник Боруссії Дортмунд Рафаель Геррейру може покинути команду на правах вільного агента вже цього літа.
Як стверджує авторитетний журналіст Ніколо Скіра, португальський футболіст хоче спробувати щось нове у своїй кар'єрі, більшу частину якою провів в Німеччині.
Зазначимо, що в цьому сезоні Рафаель Геррейру відіграв 23 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та вісьмома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що німецький клуб уже знайшов португальському лівому захиснику заміну.