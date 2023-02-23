Німеччина

Португалець хоче змінити клуб.

Захисник Боруссії Дортмунд Рафаель Геррейру може покинути команду на правах вільного агента вже цього літа.

Як стверджує авторитетний журналіст Ніколо Скіра, португальський футболіст хоче спробувати щось нове у своїй кар'єрі, більшу частину якою провів в Німеччині.

Зазначимо, що в цьому сезоні Рафаель Геррейру відіграв 23 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та вісьмома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що німецький клуб уже знайшов португальському лівому захиснику заміну.