Німеччина

Футболіст наразі грає в іншій Боруссії.

На дортмундську Боруссію влітку чекають зміни на позиції лівого оборонця, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо. Португалець Рафаель Геррейру може залишити клуб, а замінити його буде покликаний алжирець Рамі Бенсебаїні.

Втім, куди саме може піти перший, поки залишається невідомо.

"Боруссія Дортмунд активно працює над підписанням Рамі Бенсебаїні. Конкретні перемовини призначені на червень. Він — пріоритетна ціль клубу.

З боку гравця ще немає остаточного рішення, це ще не зроблено/підписано. Рафа Геррейро може покинути Дортмунд влітку" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

У цьому сезоні Геррейру провів у складі Дортмунда 18 матчів, забив 3 м'ячі і віддав стільки ж асистів. Статистика Бенсабаїні у Гладбаху теж вражає: 16 матчів і 6 голів.

Нагадаємо, Боруссія Дортмунд може невдовзі втратити Джуда Беллінгема.