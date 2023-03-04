Німеччина

"Джмелі" йдуть назустріч титулу.

Боруссія Дортмунд в рамках поєдинку 23 туру чемпіонату Німеччини приймала на своєму полі РБ Лейпциг та здобула перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки цьому результату німецькій команді вдалось повторити досягнення чемпіонського сезону та клубний рекорд — вісім перемог в чемпіонаті поспіль, повідомляє Opta.

Зазначимо, що в сезоні-2011/12 команда під керівництвом нинішнього головного тренере Ліверпуля Юргена Клоппа виграла чемпіонат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ройс піднявся на друге місце в рейтингу бомбардирів в історії Боруссії Д.