Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Бундесліги, що відбувся 4 березня 2023 року, 19:30.

У рамках 23 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія втримала перемогу над Штутгартом з рахунком 2:1.

Наприкінці зустрічі підопічні Юліана Нагельсманна мали перевагу у рахунку у два м'ячі, але на 88-й хвилині Переа відіграв для господарів поля один гол відставання, який зрештою на підсумковий результат не вплинув.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Штутгарт — Баварія в 23 турі німецької Бундесліги-2022/23:

Штутгарт — Баварія 1:2

Голи: Переа, 88 — де Лігт, 39, Шупо-Мотінг, 62

Штутгарт: Бредлов — Антон, Загаду (Нарті, 85), Мавропанос — Іто, Каразор (Мійо, 85), Харагуті — Ендо, Жил Діаш (Кулібалі, 46), Фюріх (Тіагу Томаш, 74) — Мвумпа (Переа, 74).

Баварія: Зоммер — Станішич, Упамекано, де Лігт — Горецка (Гравенберх, 82), Кімміх, Девіс — Шупо-Мотінг (Мане, 63), Мюллер (Павар, 82), Коман (Гнабрі, 63), Мусіала (Сане, 63).