Німеччина

Команда Юліана Нагельсмана здобула другу перемогу поспіль в чемпіонаті.

Суботню програму 23 туру Бундесліги закривали на стадіоні Мерседес-Бенц Арена, де Штутгарт приймав Баварію.

Мюнхенці забили по голу в кожному з таймів — відзначались де Лігт і Шупо-Мотінг. Втім, господарі не збирались складати зброю і спромоглись відіграти один м'яч. На 88-ій хвилині своє прізвище на табло вписав Переа, проте на більше команду Лаббадії не вистачило. Поразка — 1:2.

Баварія набрала 49 очок і посунула Дортмунд з першого місця. Штутгарт має 19 балів, рівно стільки ж у Гоффенгайма, Шальке і Бохума, які ведуть відчайдушну боротьбу за виживання.

Штутгарт — Баварія 1:2

Голи: де Лігт, 39, Шупо-Мотінг, 62, Переа, 88.

Штутгарт: Бредлов — Антон, Загаду (Нарті, 85), Мавропанос — Іто, Каразор (Мійо, 85), Харагуті — Ендо, Жил Діаш (Кулібалі, 46), Фюріх (Тіагу Томаш, 74) — Мвумпа (Переа, 74).

Баварія: Зоммер — Станішич, Упамекано, де Лігт — Горецка (Гравенберх, 82), Кімміх, Девіс — Шупо-Мотінг (Мане, 63), Мюллер (Павар, 82), Коман (Гнабрі, 63), Мусіала (Сане, 63).