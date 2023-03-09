Француз травмувався у першому матчі ЧС-2022, який пройшов наприкінці минулого року.
Лукас Ернандес, twitter.com/LucasHernandez
09 березня 2023, 19:39
Захисник мюнхенської Баварії Лукас Ернандес відновив тренування після тяжкої травми. Про це повідомив сам футболіст у своєму твіттері.
Нагадаємо, 27-річний француз отримав розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна в першому матчі ЧС-2022 проти Австралії (4:1), після чого був вимушений пропустити частину мундіалю і початок другої половини сезону.
Ернандес приступив до індивідуальних тренувань — коли він повернеться до загальної групи поки що невідомо.
Нинішнього сезону Ернандес провів 11 поєдинків, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.