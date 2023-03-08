Німеччина

Мюнхенський клуб був наполегливим у бажання підбадьорити свого футболіста.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі був головним сподіванням захисника мюнхенської Баварії Лукаса Ернандеса, проте збірна Франції, у складі якої він мав бути основним виконавцем, дійшла до фіналу без його безпосередньої участі.

Для 27-річного виконавця турнір завершився вже на 13 хвилині стартової зустрічі проти Австралії (4:1), коли його замінили, як потім з’ясувалось, через розрив хрестоподібних зв’язок.

У підсумку, футболіст в один момент навіть планував завершувати професійну кар’єру, проте медичний персонал як збірної, так і клубу схилили його не робити передчасних висновків.

Мюнхенська Баварія при цьому зробила ще один важливий крок зі свого боку — запропонувала власному футболісту продовжити контракт, тоді як строк чинної угоди має завершитись наприкінці наступного сезону.

Як повідомляє німецька преса, три місяці очікування на відповідь збоку представників футболіста для "Рекордмайстера" близькі до завершення з підсумковою позитивною відповіддю.

Ернандес у поточному сезоні відіграв 13 матчів, по одному разу забивши гол та віддавши гольовий пас.