Німеччина

Результативний матч ми спостерігали на Фельтінс Арені.

У рамках 24-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вирушила в гості до принципового суперника в особі Шальке 04, який цього сезону веде боротьбу за виживання.

Підопічні Едіна Терзіча двічі протягом матчу вели у рахунку, але не змогли втримати переможний результат. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2.

Таким чином, через цю нічию Боруссія Дортмунд дозволила мюнхенській Баварії одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату Німеччини, маючи перевагу в два набрані очки.

Шальке – Боруссія Дортмунд 2:2

Голи: Бюльтер 50, Караман 79 – Шлоттербек 38, Геррейру 60

Боруссія Д: Кобель – Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Рюерсон – Геррейру, Джан, Беллінгем – Мален (Рейна, 80), Аллер (Модест, 80), Байно-Гіттенс (Дауд, 68)

Шальке: Ферманн — Брюннер, Йосіда, Йенц, Матрічані — Айдин (Мор, 74), Крал, Краус (Баланта, 74) — Саласар (Караман, 68), Фрай (Теродде, 74), Бюльтер

Попередження: Брюннер – Джан