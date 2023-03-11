Результативний матч ми спостерігали на Фельтінс Арені.
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11 березня 2023, 21:30
У рамках 24-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вирушила в гості до принципового суперника в особі Шальке 04, який цього сезону веде боротьбу за виживання.
Підопічні Едіна Терзіча двічі протягом матчу вели у рахунку, але не змогли втримати переможний результат. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2.
Таким чином, через цю нічию Боруссія Дортмунд дозволила мюнхенській Баварії одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату Німеччини, маючи перевагу в два набрані очки.
Шальке – Боруссія Дортмунд 2:2
Голи: Бюльтер 50, Караман 79 – Шлоттербек 38, Геррейру 60
Боруссія Д: Кобель – Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Рюерсон – Геррейру, Джан, Беллінгем – Мален (Рейна, 80), Аллер (Модест, 80), Байно-Гіттенс (Дауд, 68)
Шальке: Ферманн — Брюннер, Йосіда, Йенц, Матрічані — Айдин (Мор, 74), Крал, Краус (Баланта, 74) — Саласар (Караман, 68), Фрай (Теродде, 74), Бюльтер
Попередження: Брюннер – Джан