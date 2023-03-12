Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Бундесліги, що відбувся 11 березня 2023 року, 19:30.

У рамках 24-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вирушила в гості до принципового суперника в особі Шальке 04, де фінальний свисток не визначив переможця.

Підопічні Едіна Терзіча двічі протягом матчу вели у рахунку, але не змогли втримати переможний результат — 2:2.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шальке — Боруссія Дортмунд в 24 турі німецької Бундесліги-2022/23:

Шальке – Боруссія Дортмунд 2:2

Голи: Бюльтер 50, Караман 79 – Шлоттербек 38, Геррейру 60

Боруссія Д: Кобель – Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Рюерсон – Геррейру, Джан, Беллінгем – Мален (Рейна, 80), Аллер (Модест, 80), Байно-Гіттенс (Дауд, 68)

Шальке: Ферманн — Брюннер, Йосіда, Йенц, Матрічані — Айдин (Мор, 74), Крал, Краус (Баланта, 74) — Саласар (Караман, 68), Фрай (Теродде, 74), Бюльтер

Попередження: Брюннер – Джан