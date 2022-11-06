Северная Америка

Валлієць урятував для команди нічию, яка потім перетворилась на перемогу в серії пенальті.

Американська національна першість, МЛС, відбувається за звичною для реалій Північної Америки схемою поділу команд на дві конференції, Західну та Східну, після чого по сім із чотирнадцяти найкращих клубів із кожного регіону грають у турнірі в форматі плей-офф.

Переможець основного раунду Західної конференції, Лос-Анджелес, у підсумку дістався фінального протистояння проти найкращої команди з протилежного боку країни Філадельфії Юніон.

Вирішальна гра між клубами відбувалась на Banc of California Stadium в Лос-Анджелесі напередодні пізно ввечері, і виявилась дуже запеклою.

Господарі відкрили рахунок завдяки голу Келліна Акости, однак уже поперерві Даніель Газдаг вирівняв стан справ на табло.

Лос-Анджелес згодом зробив іще одну вдалу спробу вийти вперед зусиллями Хесуса Мурільйо, проте знову був змушений стикнутись із відповіддю від Джека Елліотта.

Зрештою, гра перейшла в овертайм, де на завершення других п’ятнадцяти хвилин із поля вилучили Максима Крепо, п згодом Елліотт на четвертій компенсованій хвилині вперше вивів команду вперед у звітному протистоянні.

Здавалось, що це — приговор для господарів, проте Гарет Бейл знайшов у собі сили на вирішальний м’яч, після чого гра перейшла до серії пенальті, де гості провалили всі три своїх постріли, тоді як у суперників зазнав невдачі тільки Крістіан Тельо.

Лос-Анджелес — Філадельфія Юніон 3:3 (3:0 – пен.)

Голи: Акоста, 28, Мурільйо, 83, Бейл, 120+8 — Газдаг, 59, Елліотт, 85, 120+4

Лос-Анджелес: Крепо — Голлінгсгед, Мурільйо, Ібеага, Паласіос — Сіфуентес, Санчес, Акоста (Тельо, 91) — Вела (Бейл, 97), Аранго (Опоку, 74), Буанга.

Філадельфія Юніон: Блейк — Мбайзо, Глеснес, Елліотт, Вагнер — Макглінн (ааронсон, 84), Мартінес, Флах — Газдаг — Карранса, Уре (Берк, 71).

Попередження: Сіфуентес, Ібеага — Елліотт, Карранса.

Вилучення: Крепо, 116 (грубий фол).