Німеччина

Берлінці оговтуються після вильоту з Ліги Європи.

Уніон, який цього тижня вилетів від Юніона з Ліги Європи, приймав на своєму полі Айнтрахт в рамках 25 туру Бундесліги.

Підопічні Урса Фішера зуміли здобути важливу перемогу в боротьбі за зону Ліги чемпіонів. Берлінці забезпечили переможний рахунок у другому таймі завдяки голам Рані Хедіри та Кевіна Беренса — 2:0.

Три очки допомогли Уніону обійти Лейпциг у турнірній таблиці та повернутись на третє місце. До того ж перервана невдала серія з чотирьох матчів в чемпіонаті без перемог.

Айнтрахт не зміг перемогти в четвертому матчі поспіль. Наразі команда Олівера Глазнера міцно посідає шосту сходинку.

Уніон — Айнтрахт 2:0

Голи: Хедіра, 53, Беренс, 75.