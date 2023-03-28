Мюнхенці хочуть підписати півзахисника.
Гаві, getty images
28 березня 2023, 19:32
Баварія розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб стежить за ситуацією навколо Гаві.
Іспанський футболіст вже довгий час знаходиться в списку інтересів Баварії, проте поки що жодних перемовин не було.
Нагадаємо, інтерес Баварії підігрівається тим фактом, що Гаві може покинути Барселону вільним агентом влітку.