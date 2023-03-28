Німеччина

Мюнхенці хочуть підписати півзахисника.

Баварія розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб стежить за ситуацією навколо Гаві.

Іспанський футболіст вже довгий час знаходиться в списку інтересів Баварії, проте поки що жодних перемовин не було.

Нагадаємо, інтерес Баварії підігрівається тим фактом, що Гаві може покинути Барселону вільним агентом влітку.