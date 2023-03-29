Німеччина

Форвард показує високу результативність.

Збірна Німеччини в рамках контрольного поєдинку приймала на своєму полі Бельгію та зазнала поразки з рахунком 2:3.

Один з голів команди Хансі Фліка забив нападник Ніклас Фюллькруг, завдяки чому встановив рекорд національної команди.

Як повідомляє статистичний портал Opta, нікому з німців у 21 столітті не вдавалось забити більше за свої стартові шість матчів.

Зазначимо, що раніше Фюллькруг забивав Іспанії, Коста-Риці, Оману та Перу (двічі).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вест Гем зацікавлений у 30-річному нападнику збірної Німеччини.