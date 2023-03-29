Німеччина

У рейтинг із 39 футболістів не потрапив жоден українець.

Півзахисника дортмундської Боруссії та збірної Англії Джуда Беллінгема визнано найкращим гравцем світу до 21 року за версією американського спортивного каналу ESPN.

До трійки найкращих молодих гравців світу увійшли хавбек Барселони та збірної Іспанії Педрі, а також ще один англієць з Арсеналу – Букайо Сака.

На жаль, до рейтингу з 39 футболістів не потрапив жоден українець.

Топ-10 найкращих гравців світу до 21 року:

1. Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд, Англія)

2. Педрі (Барселона, Іспанія)

3. Букайо Сака (Арсенал, Англія)

4. Джамал Мусіала (Баварія, Німеччина)

5. Гаві (Барселона, Іспанія)

6. Едуардо Камавінга (Реал Мадрид, Франція)

7. Габріел Мартінеллі (Арсенал, Бразилія)

8. Флоріан Вірц (Баєр, Німеччина)

9. Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг, Хорватія)

10. Мойзес Кайседо (Брайтон, Еквадор)

Раніше повідомлялося, що Беллінгем хоче перейти до мадридського Реалу.