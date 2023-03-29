Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У збірній найкращих гравців два португальці та два французи.

Статистичний портал WhoScored на своєму сайті опублікував символічну збірну двох стартових турів відбірного етапу Євро-2024.

До кращих потрапили два португальці і два французи — у деяких інших збірних по одному представнику.

Голкіпер: Майк Меньян (Франція).

Захисники: Конор Бредлі (Північна Ірландія), Ніко Елведі (Швейцарія), Андрей Бурке (Румунія), Натан Аке (Нідерланди).

Півзахисники: Букайо Сака (Англія), Матео Ковачич (Хорватія), Жуан Пальїнья (Португалія), Кіліан Мбаппе (Франція).

Нападники: Кріштіану Роналду (Португалія), Расмус Гойлунд (Данія).

Раніше повідомлялося, що гол Саки у ворота збірної України претендує на звання найкращого у другому турі відбору Євро-2024.