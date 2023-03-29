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Індонезія в самостійному порядку не допустила до жеребкування збірну Ізраїлю.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила про те, що Індонезія позбавлена права проведення чемпіонату світу серед молодіжних збірних до 20 років.

"ФІФА прийняла рішення у зв'язку з поточними обставинами виключити Індонезію з-поміж країн, які приймають чемпіонат світу з футболу серед юнаків до 20 років у 2023 році.

Нового організатора турніру буде оголошено якнайшвидше, а дати проведення першості наразі залишаються без змін", — йдеться у заяві ФІФА.

Таке рішення ФІФА ухвалила після зустрічі президента ФІФА Джанні Інфантіно та президента Футбольної асоціації Індонезії Еріка Тохіра.

Це сталося після інциденту із жеребкуванням групового етапу ЧС. Воно мало пройти 31 березня, але захід довелося відкласти. Губернатор острова Балі, де мало пройти жеребкування, відмовився приймати делегацію збірної Ізраїлю. Після цього у Джакарті спалахнула серія протестів.

Зазначимо, що між Індонезією та Ізраїлем немає офіційних дипломатичних відносин через Палестину.

Нагадаємо, чемпіонат світу має відбутися з 20 травня по 11 червня.