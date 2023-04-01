Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та дортмундська Боруссія Д.

Мюнхенська Баварія зіграє на Альянц Арені проти дортмундської Боруссії зіграє центральний матч двадцять шостого туру німецької Бундесліги.

Томас Тухель на свій дебютний матч на чолі клубу залучив до стартового складу Комана та Шупо-Мотінга до атакувальної ланки.

Едін Терзич, після перемоги над Кельном (6:1), вирішив використати з перших хвилин Кобеля в рамці воріт, тоді як Брандт та Джан долучаться до центральної вісі.

Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс — Кімміх, Горецка — Коман, Мюллер, Сане — Шупо-Мотінг.

Запасні: Ульрайх, Канселу, Блінд, Мазрауї, Станішич, Гравенберх, Гнабрі, Мане, Мусіала.



Боруссія Д: Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Р’єрсон — Джан — Брандт, Беллінгем, Геррейру, Ройс — Алле.