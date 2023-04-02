Німеччина

Керманич Дортмунда прокоментував поразку в принциповому матчі.

У рамках 26 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія програла мюнхенській Баварії в черговому епізоді Der Klassiker.

Баварія — Боруссія Д 4:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення зустрічі півзахисник "джмелів" Емре Джан залишив свій коментар щодо побаченого на полі.

"Ми добре почали гру, але дванадцяти пристойних хвилин у Мюнхені було недостатньо для перемоги. Ми не уявляли, що так відстаємо, а потім зупиняємося, щоб відігратися.

Мене розчарувало те, що нам знадобилося надто багато часу, щоб повернутися в гру після першого пропущеного м’яча. Ми повертаємося додому з часткою гніву самих на себе.

Завтра ми подивимося на таблицю і побачимо, що відстаємо на два очки. Це наша перша поразка в Бундеслізі в 2023 році, а вже незабаром нам доведеться зустрітись із черговим викликом у вигляді Кубку. Ми хочемо зробити краще в кубку і вийти в наступний раунд", — заявив німецький виконавець.

Дортмундська Боруссія зіграє чвертьфінал Кубку Німеччини в гостях у РБ Лейпциг 5 квітня.