Це вже четвертий новий тренер для "швабів" у нинішній кампанії.
Себастьян Хеннес, ФК Штутгарт
04 квітня 2023, 09:09
Штутгарт на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Бруно Лаббадії.
Причиною звільнення 57-річного німця стали незадовільні результати клубу.
"Шваби" програли чотири з п'яти останніх матчів у Бундеслізі та посідають останнє місце у турнірній таблиці. До рятівного 15 місця – п'ять балів.
Замість Лаббадії Штутгарт очолив Себастьян Хеннес, контракт із яким розрахований до кінця наступного сезону.
До цього Хеннес очолював Гоффенгайм, а також працював із молодіжними командами Герти, Лейпцига та Баварії.
Зазначимо, що це вже четвертий новий наставник для Штутгарта цього сезону. Сезон розпочинав Пеллегріно Матараццо, після чого у жовтні призначили Міхаеля Віммера, який пропрацював два місяці.