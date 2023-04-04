Німеччина

Це вже четвертий новий тренер для "швабів" у нинішній кампанії.

Штутгарт на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Бруно Лаббадії.

Причиною звільнення 57-річного німця стали незадовільні результати клубу.

"Шваби" програли чотири з п'яти останніх матчів у Бундеслізі та посідають останнє місце у турнірній таблиці. До рятівного 15 місця – п'ять балів.

Замість Лаббадії Штутгарт очолив Себастьян Хеннес, контракт із яким розрахований до кінця наступного сезону.

До цього Хеннес очолював Гоффенгайм, а також працював із молодіжними командами Герти, Лейпцига та Баварії.

Зазначимо, що це вже четвертий новий наставник для Штутгарта цього сезону. Сезон розпочинав Пеллегріно Матараццо, після чого у жовтні призначили Міхаеля Віммера, який пропрацював два місяці.