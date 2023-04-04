Німеччина

Поточний контракт іспанця з "биками" спливає влітку 2024 року.

Майбутнє атакуючого півзахисника РБ Лейпциг Дані Ольмо перебуває під питанням через його спливаючий контракт влітку 2024 року, проте німецький клуб дуже хоче зберегти гравця у своєму клубі.

За словами спортивного директора Лейпцига Макса Еберла, "бики" ведуть активні переговори з 24-річним іспанцем, щоб укласти нову угоду.

"Ще нічого не підписано. Ми ведемо дуже-дуже хорошу розмову. Я сказав Дані, що він має лишитися, щоб вигравати титули. Я сподіваюся, що в якийсь момент він скаже: добре, давайте зробимо це", — цитує слова Еберла журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Дані Ольмо провів за "биків" 21 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялось, що каталонська Барселона попросила Дані Ольмо не продовжувати контракт із Лейпцигом