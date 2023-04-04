Німеччина

Мюнхенці сенсаційно програли.

Баварія в рамках чвертьфінального поєдинку Кубка Німеччини приймала на своєму полі Фрайбург та зазнала поразки.

Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок зусиллями Упамекано на 19 хвилині, проте незабаром Хофлер зрівняв рахунок.

В другому таймі мюнхенці намагались вирвати перемогу, проте примудрились пропустити під завісу гри — Гелер реалізував пенальті.

Баварія — Фрайбург 1:2

Голи: Упамекано, 19 — Хофлер, 27, Гелер, 90+5 (з пенальті)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Айнтрахт з Франкфурта пройшов Уніон Берлін на шляху в півфінал турніру.