Мюнхенці сенсаційно програли.
Баварія - Фрайбург, getty images
04 квітня 2023, 23:43
Баварія в рамках чвертьфінального поєдинку Кубка Німеччини приймала на своєму полі Фрайбург та зазнала поразки.
Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок зусиллями Упамекано на 19 хвилині, проте незабаром Хофлер зрівняв рахунок.
В другому таймі мюнхенці намагались вирвати перемогу, проте примудрились пропустити під завісу гри — Гелер реалізував пенальті.
Баварія — Фрайбург 1:2
Голи: Упамекано, 19 — Хофлер, 27, Гелер, 90+5 (з пенальті)
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Айнтрахт з Франкфурта пройшов Уніон Берлін на шляху в півфінал турніру.