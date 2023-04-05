Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 квітня 2023 року, 21:45.
Баварія — Фрайбург, Getty Images
05 квітня 2023, 07:40
Напередодні мюнхенська Баварія на власному полі приймала Фрайбург у рамках чвертьфінального етапу Кубка Німеччини.
Для господарів Альянц Арени цей матч розпочинався напрочуд удало — уже на 19 хвилині Дайо Упамекано відкрив рахунок із передачі Йосуа Кімміха, однак не минуло й десяти хвилин, як Ніколас Гофлер відновив рівновагу на табло.
Команді Томаса Тухеля в подальшому було важко реалізувати власну перевагу за контролем м’яча, тому навіть за кількістю створених гольових нагод гості не надто поступались своїм суперникам.
Зрештою, у другій половині гри мюнхенці всього раз пробили в площину чужих воріт, тоді як Фрайбург дочекався слушної нагоди аж до заключної хвилини компенсованого часу, і виконав вирішальний результативний постріл.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Фрайбург у Кубку Німеччини:
Баварія — Фрайбург 1:2
Голи: Упамекано, 19 — Хофлер, 27, Гелер, 90+5 (з пенальті)
Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Канселу — Кімміх, Горецка (Мане, 79) — Коман (Гнабрі, 64), Мюллер, Сане — Шупо-Мотінг (Мусіала, 64).
Фрайбург: Флеккен — Сідія, Гінтер, Гульде, Гюнтер — Доан, Еггештайн, Гофлер, Гріфо (Шаллаї, 68) — Гелер, Грегорич.
Попередження: Упамекано, Мане, Мусіала, Павар — Грегорич, Сідія.