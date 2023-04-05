Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 квітня 2023 року, 21:45.

Напередодні мюнхенська Баварія на власному полі приймала Фрайбург у рамках чвертьфінального етапу Кубка Німеччини.

Для господарів Альянц Арени цей матч розпочинався напрочуд удало — уже на 19 хвилині Дайо Упамекано відкрив рахунок із передачі Йосуа Кімміха, однак не минуло й десяти хвилин, як Ніколас Гофлер відновив рівновагу на табло.

Команді Томаса Тухеля в подальшому було важко реалізувати власну перевагу за контролем м’яча, тому навіть за кількістю створених гольових нагод гості не надто поступались своїм суперникам.

Зрештою, у другій половині гри мюнхенці всього раз пробили в площину чужих воріт, тоді як Фрайбург дочекався слушної нагоди аж до заключної хвилини компенсованого часу, і виконав вирішальний результативний постріл.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Фрайбург у Кубку Німеччини:

Баварія — Фрайбург 1:2

Голи: Упамекано, 19 — Хофлер, 27, Гелер, 90+5 (з пенальті)

Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Канселу — Кімміх, Горецка (Мане, 79) — Коман (Гнабрі, 64), Мюллер, Сане — Шупо-Мотінг (Мусіала, 64).

Фрайбург: Флеккен — Сідія, Гінтер, Гульде, Гюнтер — Доан, Еггештайн, Гофлер, Гріфо (Шаллаї, 68) — Гелер, Грегорич.

Попередження: Упамекано, Мане, Мусіала, Павар — Грегорич, Сідія.