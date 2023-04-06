Ройс: Суперник з'їв нас у першому таймі

Німеччина

Капітан Боруссії Д — про виліт з Кубку Німеччини.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Марко Ройс відповів на питання преси після поразки Лейпцигу у Кубку Німеччини — 0:2.

"Лейпциг з'їв нас у першому таймі. Ми змогли трохи стабілізуватися в другому. Ми створили небагато хороших можливостей протягом 90 хвилин.

Коли до фіналу залишилося лише дві гри, це занадто мало. Нам ніколи не вдавалося створити гарні атаки із забігом за спини захисників суперника, нам ніколи не вдавалося закріпитися на половині суперника та створювати загрозу.

У нас було занадто мало шансів у цій грі і ми були занадто далеко один від одного під час наших атак", — сказав Ройс.