Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 8 квітня 2023 року, 16:30.

Мюнхенська Баварія напередодні в рамках двадцять сьомого туру німецької Бундесліги гостювала у Фрайбурга.

Команда Томаса Тухеля витратила чимало зусиль заради того, аби встановити особистий контроль над м’ячем за ходом першої половини гри, проте в плані наступальних дій особливого прогресу не мала.

Усе змінилось після перерви, коли чинні чемпіони країни помітно збільшили тиск на чужі ворота й зрештою змусили захист суперників капітулювати пострілом Маттейса де Лігта на початку другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фрайбург — Баварія в німецькій Бундеслізі:

Фрайбург — Баварія 0:1

Гол: де Лігт, 52

Фрайбург: Флеккен — Сільділія (Кюблер, 62), Гінтер, Гульде (Лінгарт, 36), Гюнтер — Еггештайн, Хофлер — Доан (Вайсгаупт, 84), Гріфо (Шаллай, 62) — Грегорич, Гелер (Чон У Ен, 84)

Баварія: Зоммер — Канселу (Станішич, 89), Павар, де Лігт, Девіс — Кімміх — Сане (Мазраві, 89), Мюллер (Гравенберх, 77), Мусіала (Горецка, 68), Мане — Гнабрі

Попередження: Кюблер — Мане.