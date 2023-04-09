Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 8 квітня 2023 року, 16:30.

Дортмундська Боруссія напередодні в рамках двадцять сьомого туру німецької Бундесліги на власному полі приймала Уніон Берлін, намагаючись не відставати від мюнхенської Баварії в чемпіонських перегонах.

Для цього команда Едіна Терзича почала агресивно атакувати ворота суперників уже від самого початку протистояння, і Уніон у підсумку завершив першу половину гри з пропущеним м’ячем та відсутністю уларів у площину чужих воріт.

Після перерви господарі поля трохи знизили тиск на чужі ворота, що коштувало їм не тільки проблем у захисті, а й пропущеного м’яча. Проте на гол Кевіна Беренса швидко надійшла відповідь від Юссуфа Мукоко, тож три очки від "джмелів" нікуди не поділись.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Уніон в німецькій Бундеслізі:

Боруссія Дортмунд — Уніон 2:1

Голи: Мален, 28, Мукоко, 79 — Беренс, 61

Боруссія Дортмунд: Кобель — Раєрсон, Зюле, Хуммельс, Геррейру — Адеємі (Байно-Гіттенс, 69), Беллінгем, Джан, Брандт (Озджан, 84), Мален (Ройс, 74) — Алле (Мукоко, 74)

Уніон: Реннов — Духі, Кнохе (Пантовіч, 84), Єкель — Юранович, Хедіра, Гісельманн — Торсбю (Сегуїн, 62), Габерер (Сібачо, 84) — Бекер (Міхель, 74), Беренс (Левелінг, 62)

Попередження: Зюле, Адеємі, Ройс, Джан, Байно-Гіттенс — Беренс, Бекер.