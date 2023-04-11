Німеччина

Однак малоймовірно, що мюнхенському клубу вдасться придбати нігерійця.

Баварія виявляє інтерес до Віктора Осімгена, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, у березні Баварія провела переговори з агентами форварда Наполі по телефону.

Однак мюнхенці не зможуть заплатити за підписання Осімгена 100 млн. євро, в які оцінюється сума його трансферу, тому варіант з його підписанням не є пріоритетним.

У поточному сезоні Осімген забив 21 гол і віддав 4 гольові передачі у 23 матчах у Серії А.