Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 22 квітня 2023 року, 19:30.

Дортмундська Боруссія у матчі 29 туру німецької Бундесліги на своєму полі розгромила Айнтрахт (4:0).

Перемогу "джмелям" принесли забиті м'ячі у виконанні Беллінгема, Гуммельса та Малена, який оформив дубль.

Завдяки цій перемозі Боруссія Д вийшла на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, випереджаючи Баварію на одне очко.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Д — Айнтрахт Ф в німецькій Бундеслізі:

Боруссія Д — Айнтрахт Ф 4:0

Голи: Беллінгем, 19, Мален, 24, 66, Гуммельс, 41.

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Гуммельс, Шлоттербек (Зюле, 25), Геррейро (Вольф, 70) — Мален, Беллінгем (Озкан, 77), Джан, Брандт (Ройс, 70), Адеємі — Алле (Мукоко, 77).

Айнтрахт: Трапп — Ленц, Хасебе (Гебур, 70), Тута, Бута, Кнауфф (Камада, 46) — Соу, Роде (Борре, 52), Гетце, Діна(Аліду, 84) — Коло Муані (Ааронсон, 70).

Попередження: Коло Муані, Роде, Ленц, Беллінгем, Адеємі.