Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 2 травня 2023 року, 21:45.

Напередодні відбулась півфінальна зустріч Кубка Німеччини поміж Фрайбургом та РБ Лейпциг, за підсумком якої був визначений перший учасник вирішального протистояння в битві за трофей.

"Червоні бики" своїм виступом у першій половині зустрічі не залишили підстав для сумнівів стосовно переможця пари, відправивши у ворота суперників по два м’ячі за короткі відтинки на початку та наприкінці тайму.

Але після перерви Йошко Гвардіол вирішив додати трохи інтриги не тільки до звітного протистояння, а й до фінальної зустрічі, отримавши пряму червону картку за фол перед власним штрафним.

Фрайбургу це в підсумку допомогло відіграти бодай один м’яч, але вже на завершення компенсованого часу Домінік Соболаї повернув перевагу в чотири голи для своєї команди.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фрайбург — РБ Лейпциг в Кубку Німеччини:

Фрайбург — РБ Лейпциг 1:5

Голи: Грегорич, 75 — Ольмо, 13, Генріхс, 14, Собослаї, 37, 90+8, Нкунку, 45+1

Фрайбург: Флеккен — Кюблер, Гінтер, Лінгарт — Сідійя (Гріфо, 20), Доан (Шаллаї, 46), Еггештайн (Кейтель, 46), Гефлер, Гюнтер (Вайсхаупт, 79) — Грегорич, Гелер (Петерсен, 76).

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генрікс, Орбан, Гвардіол, Гальстенберг (Раум, 61) — Лаймер (Діалло, 87), Айдара — Собослаї, Вернер (Поульсен, 79), Ольмо (Клостерман, 61) — Нкунку (Сімакан, 61).

Попередження: Кюблер, Шаллай — Нкунку, Бласвіх, Лаймер.

Вилучення: Гвардіол, 58 (грубий фол).