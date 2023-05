Бундесліга знову дивує результатами. Несподівана втрата очок Дортмундом, Уніон зіграв проти Баєра та інші.

Дортмунд оступився у Бохумі, проте сильно критикувати команду за це якось не хочеться.

Ріманн — Гамбоа (Янко, 78), Ордец, Машович, Соарес (Стафілідіс, 85) — Лосіла, Остерхаге (Кюнде, 85) — Асано (Цоллер, 78), Штогер, Антві-Аджей — Хофманн (Брошінські, 70)

Кобель — Р'єрсон (Модест, 88), Зюле, Гуммельс, Геррейру — Беллінгем, Джан, Брандт (Ройс, 73) — Мален (Вольф, 88), Алле (Мукоко, 73), Адеємі (Рейна, 81)

Спершу Лосілья скористався невдалими діями захисників, коли гості незрозуміло навіщо створили чисельну перевагу 7 в 4 у власному штрафному в той час, як інші гравці суперника були на підборі, а далі Мален та компанія скористалися провалом господарів на фланзі та забили на дальній штанзі.

Боруссія домінувала практично цілий матч, проте черговий воротар видав чудову гру життя саме із Дортмундом, а арбітр начудив по повній.

Саша Штегеманн давав грати та боротися, втім очевидні пенальті не поставив. Якби хоча б один з них було призначено – в мене немає сумнівів, що Боруссія виграли би дану зустріч.

Рука після удару Зюле, можливо, спірна, все ж таки це більше про передпліччя, то ось удар по нозі ззаду Каріма Адеємі – це що взагалі таке.

Спершу матч нагадував виїзд у Майнц. Також два швидких голи, інтрига до фінального свистка. Проте й команда Терзіча зіграла краще, й контекст вийшов іншим.

Моментів в Боруссії було безліч і якби не Мануель Ріманн, Мален та компанія здобули важку перемогу.

Головна боротьба ще попереду, потрібно набирати очки та сподіватися на диво.

Баварія здолала непросту Герту

Команда Тухеля зуміла переграти доволі непросту Герту.

Зоммер — Мазраві (Станішич, 74), Павар, Де Лігт, Канселу — Кімміх, Горецка (Сане, 46) — Гнабрі, Мусіала (Гравенберх, 61), Коман (Тель, 81) — Мане (Мюллер, 61)

Крістенсен — Кенні, Уремович, Рогель, Платтенхардт — Лукебакіо (Шерхант, 83), Тусар, Боетьюс (Станге, 83), Міттельштадт (Маза, 65) — Нганкам (Еджуке, 55), Нідерлехнер (Канга, 55)

Довгий час берлінці трималися завдяки грамотній підстраховці та воротарю, проте після голу авторства Гнабрі ситуація докорінно змінилася й кандидат на виліт поплив.

Вдруге забив Коман і на цьому матч завершився.

Герта проявила себе непогано та продемонструвала гру гідну команди еліти, проте враховуючи нестабільність та проблеми всередині клубу сподіватися на щось важкувато, тому що конкуренти за збереження прописки також набирають очки й відставання від рятувального місця все росте.

- Айнтрахт зіграв внічию вдома з Аугсбургом (1:1). Стартовий гол прийшов після дивного за траєкторією удару по своїх воротах Реджбечая, а розкішним ударом з розвороту зрівняв Ермедін Демірович.

- Фрайбург мінімально переграв Кельн (1:0). Головою після кутового вдалося забити Доану.

- Лейпциг мінімально переграв Гоффенгайм (1:0). Крістофер Нкунку відмітився точним ударом вперше з листопада минулого року, чітко пробивши повз голкіпера й відсвяткувавши взяття воріт з фірмовою повітряною кулькою.

- Уніон й Баєр розписали нульову нічию (0:0). Берлінський колектив вийшов на матч в спеціальних футболках з колаборацією із Iriedail та написом "Mellowpark", що символізує вуличну культуру столиці.

Alongside adidas and Iriedaily, Union have released a limited edition shirt to be worn by the players on Saturday. The shirt is available to members from today and proceeds will go the new skatepark at Mellowpark. https://t.co/ZDgU6tqFNk