Німеччина

Про це повідомили представники гравця.

Юний вінгер Матіас Тель не залишить мюнхенську Баварію у літнє трансферне вікно, щоб отримувати більше ігрової практики.

За словами агентів 18-річного француза, у німецькому гранді, як і раніше, високо оцінюють талант їхнього клієнта.

"Матіас залишиться в Мюнхені незалежно від того, що відбувається. Для нас це абсолютно зрозуміло.

Тепер вони знають, що за ним майбутнє, навіть якщо Мбаппе або Голанд прийдуть цього літа", — цитує слова представників французького вінгера журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону Матіас Тель провів 25 поєдинків (563 хвилини), у яких він забив п'ять голів.